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Экс-директор «Анжи» о зарплате Это’О: «20 миллионов рублей в день! Узнав сумму контракта, мы достали калькуляторы и начали переводить в часы, минуты»

Экс-директор «Анжи» о зарплате Это’О: «20 миллионов рублей в день! Узнав сумму контракта, мы достали калькуляторы и начали переводить в часы, минуты»

— Помним, как поражался гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов, получив от «Зенита» за Данни платежку на миллиард рублей.

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