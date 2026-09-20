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ИА Регнум

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Захарова: история «отменит» Зеленского

Захарова: история «отменит» Зеленского

История в итоге «отменяет» тех, кто придерживается человеконенавистнических взглядов, и глава киевского режима Владимир Зеленский не станет исключением.

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