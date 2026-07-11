В Берлине разработали трехслойную перовскитную солнечную батарею с улучшенной эффективностью и стабильностью

В Центре имени Гельмгольца в Берлине была создана солнечная батарея с использованием трёхслойной перовскитной структуры, показавшая коэффициент полезного действия 27,3% и сохранившая более 90% своей начальной производительности после 770 часов непрерывного тестирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии