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FiNE NEWS

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В Берлине разработали трехслойную перовскитную солнечную батарею с улучшенной эффективностью и стабильностью

В Центре имени Гельмгольца в Берлине была создана солнечная батарея с использованием трёхслойной перовскитной структуры, показавшая коэффициент полезного действия 27,3% и сохранившая более 90% своей начальной производительности после 770 часов непрерывного тестирования.

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