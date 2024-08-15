Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет смысла, так как Киев проигрывает в конфликте. Такое мнение выразил бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден, его слова передает The American Conservative.
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