Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет смысла, так как Киев проигрывает в конфликте. Такое мнение выразил бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден, его слова передает The American Conservative.