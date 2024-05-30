Елизавета Худайбердиева: «Проведя отпуск в Европе, могу сказать – русских любят, по русским скучают. Ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников»

Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года. «Проведя свой отпуск в нескольких странах Европы и пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать: русских любят, по русским скучают, и вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников, потому что так нужно.