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Царьград

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На Урале из-за аномальных дождей подтоплено 430 зданий

На Урале из-за аномальных дождей подтоплено 430 зданий

Свердловская область столкнулась с аномальным дождевым паводком. Как сообщил в соцсетях полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, на Среднем Урале с начала июня выпало четыре месячные нормы осадков.

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