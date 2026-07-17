На Урале из-за аномальных дождей подтоплено 430 зданий

Свердловская область столкнулась с аномальным дождевым паводком. Как сообщил в соцсетях полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, на Среднем Урале с начала июня выпало четыре месячные нормы осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии