Новости науки за неделю: Сексуальный паразитизм. Белок из бактерий. Биопроцессор онлайн. Вулканы Венеры. QWERTY №302

﻿﻿ Каждую неделю мы выбираем, на наш взгляд, самые интересные новости из мира науки. Как получают бактериальные белки, насколько активна Венера, зачем нужен онлайн-биопроцессор и где живут половые паразиты? Новые видео опубликованы на нашем YouTube-канале QWERTY.