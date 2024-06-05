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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские провели профилактическую беседу со студентами Северо-Кавказского горно-металлургического института

В Северной Осетии полицейские провели профилактическую беседу со студентами Северо-Кавказского горно-металлургического института

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания провели профилактическую беседу со студентами-отличниками Юридического факультета, входящими состав «ПРАВОклуба» и профессорско-преподавательским составом Северо-Кавказского горно-металлургического института.

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