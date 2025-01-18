«Этот альфонс к ней приклеился»: Вероника Степанова высмеяла мужа Инстасамки

Психолог Вероника Степанова заявила, что рэп-исполнительница Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, лукавит, когда говорит, что муж Олег Еропкин, более известный как Moneyken, делает ей дорогие подарки.
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