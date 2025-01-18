Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 489 подписчиков

«Этот альфонс к ней приклеился»: Вероника Степанова высмеяла мужа Инстасамки

«Этот альфонс к ней приклеился»: Вероника Степанова высмеяла мужа Инстасамки

Психолог Вероника Степанова заявила, что рэп-исполнительница Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, лукавит, когда говорит, что муж Олег Еропкин, более известный как Moneyken, делает ей дорогие подарки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх