Nvidia и OpenAI замахнулись на один из крупнейших в истории ЦОД стоимостью свыше $500 млрд

Проект стоимостью позволит OpenAI получить собственную инфраструктуру, а Nvidia — обеспечить спрос на свои ускорители на годы впередNvidia ведет переговоры с OpenAI о предоставлении финансовых гарантий примерно на $250 млрд для строительства гигантского центра обработки данных в американском штате Огайо.