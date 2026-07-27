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Nvidia и OpenAI замахнулись на один из крупнейших в истории ЦОД стоимостью свыше $500 млрд

Nvidia и OpenAI замахнулись на один из крупнейших в истории ЦОД стоимостью свыше $500 млрд

Проект стоимостью позволит OpenAI получить собственную инфраструктуру, а Nvidia — обеспечить спрос на свои ускорители на годы впередNvidia ведет переговоры с OpenAI о предоставлении финансовых гарантий примерно на $250 млрд для строительства гигантского центра обработки данных в американском штате Огайо.

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