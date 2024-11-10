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Чем можно стереть лак с ногтей, если под рукой нет жидкости для снятия лака

Чем можно стереть лак с ногтей, если под рукой нет жидкости для снятия лака

Чем можно стереть лак с ногтей, если под рукой нет жидкости для снятия лака Алёна Юрьева Иногда бывают ситуации, когда под рукой нет жидкости для снятия лака, а вы хотите быстро и безопасно удалить старое покрытие.

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