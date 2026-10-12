ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 730 подписчиков

США предлагают детям мигрантов от пяти лет по 3 тысячи долларов за добровольный выезд из страны

США предлагают детям мигрантов от пяти лет по 3 тысячи долларов за добровольный выезд из страны

Американские власти предлагают несовершеннолетним мигрантам, находящимся в США без родителей, выплату в размере 3000 долларов за добровольный выезд из страны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

В России такое не пройдёт. Деньги-то возьмут, тут вопроса даже нет, а потом припрутся снова. Может лучше 5 лет безвозмездного труда давать достигшим 14 лет с последующей высылкой, а остальных эшелонами по кишлакам? И всех без права въезда в РФ лет на 100.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

предлагаю обратный процесс- при депортации мигрантов- вычетать у них по таким суммам-за ущерб-который они принесли России во время своего пребывания в нашей стране- с поганой овцы -хоть шерсти клок!