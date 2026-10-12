США предлагают детям мигрантов от пяти лет по 3 тысячи долларов за добровольный выезд из страны

Американские власти предлагают несовершеннолетним мигрантам, находящимся в США без родителей, выплату в размере 3000 долларов за добровольный выезд из страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Искусственный инт...
- Мигрантам выпишут...
- «Всего-то запрети...
В России такое не пройдёт. Деньги-то возьмут, тут вопроса даже нет, а потом припрутся снова. Может лучше 5 лет безвозмездного труда давать достигшим 14 лет с последующей высылкой, а остальных эшелонами по кишлакам? И всех без права въезда в РФ лет на 100.
Перекройте им социалку для начала.
Нужно перестать пускать вообще, а только потом выдворять за их счёт...
Когда до руководства РФ дойдет?????
предлагаю обратный процесс- при депортации мигрантов- вычетать у них по таким суммам-за ущерб-который они принесли России во время своего пребывания в нашей стране- с поганой овцы -хоть шерсти клок!
Пусть диаспоры оплачивают - у них бабла немерено