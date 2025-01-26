АИ-92 и АИ-95: как один бак, но разные судьбы – что скрывается за смешиванием бензинов Юлия ЧелкановаВыбор между АИ-92 и АИ-95 — это не просто вопрос предпочтений, а важное решение, которое может повлиять на производительность и долговечность вашего автомобиля.