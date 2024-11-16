«На 200 больше». Число предпринимателей в Севастополе выросло, в чём причина?

На заседании комитета по экономике и инвестициям севастопольского парламента с участием представителей Правительства Севастополя, которое состоялось на днях, депутаты заслушали доклад о состоянии, проблемах и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе за 2023 год.