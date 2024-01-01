Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не поздно ли скорбеть, Одесса?

Политнавигатор …у них опять праздник. Они публикуют в соцсетях фото рабочей тетради по русскому языку, которую вместе с осколками «мирной» жизни вынесло взрывом из разрушенной школы.

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Комментарии
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Семен Борисов
Короче!Для того чтобы мы в....бали по их базам и складам,нужно было им в..бать по Белгороду и Донецку!!!
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9 час.
Николай Буглов
Хватит осторожничать. Во имя того, чтобы уже по нашим городам не прилетало, нужно обрушить залповый огонь по местам дислокации ВСУ, их военно-учебных лагерей, заводов, где собирают или производят оружие, по их мостам, особенно в западной части Украины, включая тоннели и по морским портам, где могут принимать грузы из ЕС.
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8 час.
59
Не забывайте, они партнеры! В.В.П.
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3 час.

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