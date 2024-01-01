Политнавигатор …у них опять праздник. Они публикуют в соцсетях фото рабочей тетради по русскому языку, которую вместе с осколками «мирной» жизни вынесло взрывом из разрушенной школы.
Не поздно ли скорбеть, Одесса?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Борисов
Короче!Для того чтобы мы в....бали по их базам и складам,нужно было им в..бать по Белгороду и Донецку!!!
Ответить
9 час.
Николай Буглов
Хватит осторожничать. Во имя того, чтобы уже по нашим городам не прилетало, нужно обрушить залповый огонь по местам дислокации ВСУ, их военно-учебных лагерей, заводов, где собирают или производят оружие, по их мостам, особенно в западной части Украины, включая тоннели и по морским портам, где могут принимать грузы из ЕС.
Ответить
8 час.
59
Не забывайте, они партнеры! В.В.П.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии