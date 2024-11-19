Речан: «Молдова должна расширить свои возможности по обнаружению дронов»

Молдова должна расширить свои возможности по обнаружению дронов, летающих над воздушным пространством, а также найти решения по их нейтрализации, признал премьер-министр Дорин Речан, отвечая на вопрос, смогли ли радары, купленные Минобороны, обнаружить упавшие в начале ноября российские дроны.
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