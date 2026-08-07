Ситуация с топливом в Барнауле стабилизируется: на АЗС есть основные виды горючего

В Барнауле наблюдается постепенное улучшение ситуации с обеспечением автомобильным топливом. При этом вопрос остается на постоянном контроле городских властей: специалисты продолжают отслеживать работу автозаправочных станций и изменения на рынке.
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