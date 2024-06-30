Неочевидные пересечения и любопытные сближения: культурная афиша июля

Театральный фестиваль «Толстой» 5 — 7 июля Музей-усадьба «Ясная Поляна» В этом году «Воскресение», последний роман Льва Толстого, празднует 125-летие выхода в свет и забирает эстафетную палочку у «Анны Карениной», в прошлом году отметившей 150-летие с момента начала работы над текстом.