Театр абсурда
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Театр абсурда

8 839 подписчиков

Как симпатизирующая Украине актриса Ирина Пегова умудряется каждый год получать десятки ролей в России

Как симпатизирующая Украине актриса Ирина Пегова умудряется каждый год получать десятки ролей в России

Интересная жизнь с Vera Star В апреле 2024 года популярной актрисе, служащей во МХАТ им.

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Комментарии
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Александр Рус
пора создать премию Золотая Кувалда и вручать ее таким ублюдкам....по рожам
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6 час.
Иван Михайлович Строгов
Я не считаю её артисткой и стараюсь не смотреть фильмы с её участием
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4 час.
авдей НА
И о каком патриотизме речь на фоне подобных сук и нашим и вашим для воспитания молодого поколения какая то воспитательная политика ущербная один раз стрельну по своим потом может по немцам
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2 час.

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