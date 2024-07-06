Как симпатизирующая Украине актриса Ирина Пегова умудряется каждый год получать десятки ролей в России

Я не считаю её артисткой и стараюсь не смотреть фильмы с её участием

авдей НА

И о каком патриотизме речь на фоне подобных сук и нашим и вашим для воспитания молодого поколения какая то воспитательная политика ущербная один раз стрельну по своим потом может по немцам