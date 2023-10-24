Новосибирская область теряет позиции в рейтинге по экономическому потенциалу

Фондом развития гражданского общества представлен рейтинг регионов РФ по экономическому потенциалу, составленный на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2 квартал 2023 года.
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