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Боррель: применение Киевом западного оружия обсудят на этой неделе

Боррель: применение Киевом западного оружия обсудят на этой неделе

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вопрос применения Киевом западного оружия еще будет обсуждаться на текущей неделе.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Табуреткин совсем рамсы попутал напоследок! Буржуй будучи &quot;зелёным&quot; разве мог себе позволить думать даже об этом!
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