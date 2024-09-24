Боррель: применение Киевом западного оружия обсудят на этой неделе

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вопрос применения Киевом западного оружия еще будет обсуждаться на текущей неделе.
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