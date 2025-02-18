SUSANIN
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SUSANIN

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Спортсмены «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вошли в число лидеров лыжных гонок среди компаний ТЭК

Спортсмены «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вошли в число лидеров лыжных гонок среди компаний ТЭК

Москва. В Москве состоялись XI Всероссийские лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди компаний топливно-энергетического комплекса, проводимые при поддержке Правительства Российской Федерации, сообщает ТГ-канал «Россети Центр».

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