МК: Басурин проинформировал, что до центра Артемовска осталось не больше 500 м

Военный эксперт, полковник ДНР в отставке Александр Басурин проинформировал, что российским войскам и подразделениям ЧВК "Вагнер" до центра Артемовска (Бахмута) осталось не больше 500 метров, сообщает информационный портал "Московский комсомолец".