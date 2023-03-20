Banki.loans

327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • marigelv
    Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения ..."РВ": Взрывы и ст...
  • Briz Bazelik
    Ой!?! Та шо-ж це було, - мабудь НЛО?!?Репортер Руденко:...

МК: Басурин проинформировал, что до центра Артемовска осталось не больше 500 м

МК: Басурин проинформировал, что до центра Артемовска осталось не больше 500 м

Военный эксперт, полковник ДНР в отставке Александр Басурин проинформировал, что российским войскам и подразделениям ЧВК "Вагнер" до центра Артемовска (Бахмута) осталось не больше 500 метров, сообщает информационный портал "Московский комсомолец".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх