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Царьград

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Губернатор Чибис: Турпоток из Китая в Мурманск вырос на 48% в 2025

Губернатор Чибис: Турпоток из Китая в Мурманск вырос на 48% в 2025

В 2025 году поток туристов из Китая в Мурманскую область увеличился на 48% по сравнению с прошлым годом, заявил губернатор Андрей Чибис.

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