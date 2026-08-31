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Царьград

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Путин утвердил увеличение штата ФСО до 812 сотрудников

Путин утвердил увеличение штата ФСО до 812 сотрудников

Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность сотрудников Центрального аппарата Федеральной службы охраны до 812 человек.

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