ВС РФ освободили Никаноровку и Грузское в ДНР

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в течение недели освободили в зоне СВО 15 населенных пунктов, в том числе за прошедшие сутки Никаноровку и Грузское в ДНР.
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