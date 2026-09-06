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Владимирские новости

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Во Владимире на АЗС «Татнефть» образовалась очередь из сотни авто

Во Владимире на АЗС «Татнефть» образовалась очередь из сотни авто

Очевидец сообщил, что в очереди на АЗС «Татнефть» в Добром могут находиться около сотни автомобилей. Ранее сообщалось о пропаже АИ-95 с некоторых заправок Владимира.

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