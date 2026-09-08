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Царьград

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Обман на заправках: Коварные "дочки" могут привести к проблемам с мотором и дырке в кошельке

Обман на заправках: Коварные "дочки" могут привести к проблемам с мотором и дырке в кошельке

Знакомая вывеска, привычный пистолет, полный бак – а через неделю двигатель стучит, и сервис выставляет счёт на 80 тысяч рублей.

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