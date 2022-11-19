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Охотюк забросил 1-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Нью-Джерси». Защитник пропустил месяц из-за травмы

Никита Охотюк забросил 1-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Нью-Джерси». Защитник помог «Ютике» обыграть «Рочестер» (3:2) в регулярном чемпионате.

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