Мантуров призвал сократить сроки ремонта НПЗ на фоне проблем с топливом

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с ремонтами и восстановлением НПЗ. Он поручил федеральным министерствам и региональным властям максимально содействовать построению объектовой защиты нефтеперерабатывающих заводов и ускорить их восстановление после атак.