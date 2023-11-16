Музыкальные сокровища в пещерах Крыма: программа концертов в декабре

В середине декабря под сводами пещер Крыма пройдут сразу два атмосферных музыкальных события. В пещере «Таврида» прозвучат шедевры классической музыки в исполнении артистов Крымской государственной филармонии, а в Скельской пещере гости услышат произведения из фильмов и мультфильмов из-под смычка «Золотой скрипки Крыма».