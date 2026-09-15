«Мегафон» запускает бесплатный 5G режим для ускорения мобильного интернета

Оператор связи «Мегафон» объявил о запуске «5G режима» — временной бесплатной акции, доступной всем абонентам с 15 по 20 сентября 2026 года.
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