Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ

По его словам, "дружить или садиться за стол переговоров" с РФ нельзя Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск.
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