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RT Russia

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Лавров заявил об отсутствии намерений России нападать на Европу

Лавров заявил об отсутствии намерений России нападать на Европу

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии намерений России нападать на Европу. «Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу.

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