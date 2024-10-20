В Омске роддом № 2 будут ремонтировать до декабря. В учреждении возникли проблемы с коммуникациями. Беременных и рожениц перенаправили в другие учреждения, а сотрудников - в отпуска под часть оклада.
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В Омске роддом № 2 будут ремонтировать до декабря. В учреждении возникли проблемы с коммуникациями. Беременных и рожениц перенаправили в другие учреждения, а сотрудников - в отпуска под часть оклада.