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ИИ диагностирует фиброз сердца за минуты

ИИ диагностирует фиброз сердца за минуты

Ученые ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова создали систему на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически выявлять фиброз сердца по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ).

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