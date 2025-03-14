ИИ диагностирует фиброз сердца за минуты

Ученые ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова создали систему на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически выявлять фиброз сердца по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ).
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