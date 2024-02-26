Мандарины стали вкуснее мороженого и чизкейка. Соединяем с молоком 1 к 1 и замораживаем.

Мандарины легко могут стать вкуснее привычных мороженого и чизкейка. Для этого мы смешаем дольки мандаринов с молоком в пропорции 1 к 1, а затем заморозим все вместе и уже при подаче присыпаем тертым миндалем и горьким шоколадом.