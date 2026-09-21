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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дистанция Гран-при сокращена с 305 до 290 км с 2027 года

ФИА подтвердила изменение правил, касающееся дистанции гонок «Формулы-1». С сезона-2027 дистанция Гран-при снизится с 305 до 290 км.

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