The Guardian: слова Трампа про Гренландию заставили Данию поменять герб

Датский король Фредерик X изменил герб и выделил на нем символ Гренландии. Это произошло после слова избранного президента США Дональда Трампа о желании владеть самым большим островом в мире, сообщила газета The Guardian.
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