Какие городские фестивали пройдут в июне в рамках проекта «Лето в Москве»

12 июня начнется фестиваль “Времена и эпохи” Организация “Московские сезоны” запускает цикл урбанистических мероприятий в рамках проекта “Лето в Москве”, объединяющего популярные городские фестивали и любимые развлечения москвичей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии