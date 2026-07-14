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Чего пытается добиться Киев попытками парализовать судоходство в Азовском море?

Чего пытается добиться Киев попытками парализовать судоходство в Азовском море?

Начиная с 6 июля украинские войска начали активную компанию против российского судоходства в Азовском море – систематическим атакам беспилотников стали подвергаться как танкеры и сухогрузы, так и непосредственно портовая инфраструктура, нефтебазы и резервуары с топливом в Р.

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