Чего пытается добиться Киев попытками парализовать судоходство в Азовском море?

Начиная с 6 июля украинские войска начали активную компанию против российского судоходства в Азовском море – систематическим атакам беспилотников стали подвергаться как танкеры и сухогрузы, так и непосредственно портовая инфраструктура, нефтебазы и резервуары с топливом в Р.