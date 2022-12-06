Даниэль Грассль вернулся тренироваться в Италию из США

Итальянский фигурист Даниэль Грассль сообщил, что вернулся тренироваться в Италию. Летом Грассль ушел от тренера Лоренцо Магри, который работает на катке в Энье, и переехал в США, где начал сотрудничество с Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой.