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Даниэль Грассль вернулся тренироваться в Италию из США

Итальянский фигурист Даниэль Грассль сообщил, что вернулся тренироваться в Италию.  Летом Грассль ушел от тренера Лоренцо Магри, который работает на катке в Энье, и переехал в США, где начал сотрудничество с Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой.

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