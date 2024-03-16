ПРОСТО О СЛОЖНОМ Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, который хоть и опоздал на пару лет, но всё равно явился важным в аспекте противостояния России Западу на информационном фронте.
Предвыборный ход Путина ценой 5 миллиардов
Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Слышь, острый задрот, хлебало завали, а то точно из твоей шкурки барабан сделают.
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4 час.
Александр Савинов
У медузы нет мозгов, как и у ее последователей
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4 час.
Анжела
о, вылез опять сашок из канализации))))))))) хоть бы ники менял
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2 час.
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