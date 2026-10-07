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Группировка приступает к ликвидации последствий атаки на танкер в Чёрном море

Группировка приступает к ликвидации последствий атаки на танкер в Чёрном море

Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны России и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий атаки безэкипажными катерами на танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии у побережья Чёрного моря, сообщает Минтранс.

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