Группировка приступает к ликвидации последствий атаки на танкер в Чёрном море

Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны России и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий атаки безэкипажными катерами на танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии у побережья Чёрного моря, сообщает Минтранс.