Газета Guardian утверждает, что «Россия находится в состоянии войны» с Британией

Россия якобы «находится в состоянии войны» с Великобританией. Об это пишет газета The Guardian. «По словам одного из трех авторов обзора стратегической обороны, Россия находится в состоянии войны с Великобританией, США больше не являются надежным союзником, и Великобритания должна отреагировать, став более сплоченной и устойчивой», — говорится в сообщении издания.
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