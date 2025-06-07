Газета Guardian утверждает, что «Россия находится в состоянии войны» с Британией

Россия якобы «находится в состоянии войны» с Великобританией. Об это пишет газета The Guardian. «По словам одного из трех авторов обзора стратегической обороны, Россия находится в состоянии войны с Великобританией, США больше не являются надежным союзником, и Великобритания должна отреагировать, став более сплоченной и устойчивой», — говорится в сообщении издания.