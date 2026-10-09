Трамп: Иран мог бы ударить ракетами по Европе раньше, чем по США

При наличии у Ирана ядерного оружия он в первую очередь нанёс бы удар по Европе, прежде чем атаковать американские города, заявил президент США Дональд Трамп.
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