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Раскрыты эффективные способы избежать выпадения волос

Раскрыты эффективные способы избежать выпадения волос

Российский технолог Елена Хомич раскрыла эффективные способы избежать выпадения волос. По словам эксперта, основными причинами данной проблемы являются гормональный дисбаланс, стресс, нарушение режима сна и прием сильнодействующих препаратов.

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