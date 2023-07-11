Раскрыты эффективные способы избежать выпадения волос

Российский технолог Елена Хомич раскрыла эффективные способы избежать выпадения волос. По словам эксперта, основными причинами данной проблемы являются гормональный дисбаланс, стресс, нарушение режима сна и прием сильнодействующих препаратов.
Российский технолог Елена Хомич раскрыла эффективные способы избежать выпадения волос. По словам эксперта, основными причинами данной проблемы являются гормональный дисбаланс, стресс, нарушение режима сна и прием сильнодействующих препаратов.
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