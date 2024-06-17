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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Агапитов: «США желают нанести стратегическое поражение нашему спорту на протяжении последних 8 лет»

Игры пройдут в Лос-Анджелесе. «Я бы не стал гадать на эту тему, потому что мир меняется очень стремительно.

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