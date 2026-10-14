Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла ветерану СВО из Дагестана, получившему тяжёлое осколочное ранение, оформить инвалидность.
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