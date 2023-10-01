ВСУ обстреляли рынок в Шебекине, трое местных жителей пострадали

Женщина получила ранения шеи, двое мужчин — травмы ногГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные формирования с территории Украины утром 1 октября обстреляли район центрального рынка в городе Шебекино.
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